Nicole Kidman difende la super mini gonna sulla cover di Vanity Fair:'L'ho scelta io'

Nicole Kidman è stata protagonista di una conversazione con il regista Baz Luhrmann nel numero di giugno di Vogue Australia. Nella chiacchierata con il regista di Elvis, Kidman si è soffermata sulla cover Hollywood di Vanity Fair nel 2022 che la vide protagonista con una super mini gonna Miu Miu, diventata in poco tempo virale.

L'attrice racconta di essersi recata sul set e di aver scelto inizialmente un vestito diverso da indossare ma poi si è accorta del look Miu Miu e ha chiesto di poterlo indossare:"Dicevo 'No, no! Mi piace questo. Posso indossarlo?'". Un quesito che colse di sorpresa la stilista Katie Grand:"Diceva 'sei disposta ad indossarlo?'. Ed io 'Indossarlo? Ti prego di farmelo indossare'".

Il look è stato ripreso da star come Zendaya, Emma Corrin ed Hailey Bieber. Disegnato da Miuccia Prada, il due pezzi indossato da Kidman nella cover ha sfilato per la prima volta a Milano lo scorso ottobre. Oltre a Nicole Kidman le cover star del numero di Hollywood 2022 comprendevano Idris Elba, Penélope Cruz, Kristen Stewart e Benedict Cumberbatch.

Kidman ha recitato nel 2022 in The Northman, l'ultimo film uscito nelle sale diretto da Robert Eggers.