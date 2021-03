Nicole Kidman e Cynthia Erivo tra le star della serie Roar, prodotta per Apple TV+

La nuova serie antologica Roar potrà contare su un cast davvero stellare: Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie saranno infatti le protagoniste del nuovo progetto, tutto al femminile, destinato ad Apple TV+.

Lo show è in fase di sviluppo fin dal 2018 ed è ispirato alla raccolta di storie scritte da Cecelia Ahern.

La prima stagione di Roar sarà composta da otto episodi della durata di trenta minuti, ognuno raccontato dalla prospettiva di una donna. La serie è stata sviluppata dalle creatrici di GLOW, show che aveva come protagonista proprio Alison Brie, Liz Flahive e Carly Mensch. Attualmente non sono stati svelati i dettagli dei personagi affidati alle star.

Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie hanno lavorato a lungo a progetti per il piccolo schermo.

La star australiana, inoltre, è coimvolta come produttrice esecutiva della serie e ritornerà sul set dopo aver recentemente collaborato con HBO in occasione degli show Big Little Lies e The Undoing, che l'ha recentemente vista protagonista accanto a Hugh Grant.