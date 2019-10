Nicole Kidman e Alexander Skarsgard star di The Northman, diretto da Robert Eggers

Nicole Kidman e Alexander Skarsgard saranno due dei protagonisti del film The Northman, il nuovo progetto di Robert Eggers dopo The Lighthouse.

Il film The Northman, descritto come una saga animata dalla vendetta ambientata in Islanda tra i vichinghi, avrà tra i suoi protagonisti Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård e Willem Dafoe. Il progetto sarà prodotto da Lars Knudsen (Midsommer) e la sceneggiatura è stata firmata da Eggers in collaborazione con Sjon, che ha firmato molti poemi e romanzi di successo a livello internazionale.

Il filmmaker ha recentemente realizzato The Lighthouse, presentato al Festival di Cannes e di cui potete leggere la nostra recensione, progetto che verrà distribuito nei cinema americani il 18 ottobre ed è diretto da Robert Eggers.

Accanto a Robert Pattinson nel cast del film c'è Willem Dafoe e il progetto ha conquistato delle ottime recensioni, con alcuni critici internazionali pronti a sostenere che il progetto girato in bianco e nero potrebbe ottenere persino delle nomination agli Oscar.