Nicole Kidman e l'adorabile foto confronto con se stessa bambina (FOTO)

Nicole Kidman ha confrontato la versione attuale di sé con quella infantile, condividendo su Instagram una foto adorabile di quando era una bambina ed un selfie recente.

Questa settimana Nicole Kidman si è lasciata andare ad un attimo di nostalgia sui social, pubblicando un'adorabile immagine di sé da bambina. L'attrice di Eyes Wide Shut, oggi 53enne, ha quindi aggiunto un suo selfie recente, dando vita ad un confronto capace di calamitare migliaia di likes e commenti. Per quanto riguarda il suo ritorno al passato, la foto vede Kidman seduta con un vestito bianco e verde ed i suoi inconfondibili capelli rossastri che fanno da cornice al suo viso angelico. La seconda foto rappresenta invece un selfie molto ravvicinato dell'attrice, che valorizza i suoi riccioli biondi ed i suoi occhi azzurri che perforano la telecamera.

"Little Nic, Big Nic", si legge nella didascalia del post. I commenti estasiati dei 7,5 milioni di followers di Nicole Kidman non si sono fatti attendere. "Omg così carina", ha scritto un utente. "Bella allora ed ora", si legge in un altro commento. "Una bella bambina si è trasformata in una donna molto bella", ha scritto un'altra persona. Con lo scorrere delle ore, il post ha ricevuto oltre 238.000 likes.

Una foto di Lucille Ball

Ricordiamo che Nicole Kidman interpreterà Lucille Ball nel film in uscita Being the Ricardos. Di recente l'attrice ha rilasciato un'intervista a Variety per parlare proprio del ruolo di Ball al fianco di Javier Bardem, che interpreterà Ricky Ricardo, nel biopic diretto da Aaron Sorkin. "Quando me lo hanno proposto ho pensato 'Sì, mi piacerebbe fare un tentativo'", ha dichiarato Kidman nell'intervista. "Con le parole di Aaron, la sua regia ed Javier... è una prospettiva meravigliosa. Farò del mio meglio". Kidman ha anche ammesso di aver svolto molte ricerche prima di immergersi nel vasto mondo di Ball. "Amo Lucille ed ho approfondito", ha detto Kidman riguardo il fatto di ri-guardare Lucy ed io (I Love Lucy): "È una donna straordinaria. Sono molto entusiasta che la gente veda quello che Aaron ha scoperto su di lei. Non sapevo niente di tutto questo".