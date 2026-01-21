Uomini e Donne: Nicole Belloni dopo la scelta di Flavio, “La mia favola ha ufficialmente inizio”

La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne è andata in onda solo ieri, ma nella realtà la storia con Nicole Belloni è iniziata già da diverse settimane. Poco dopo la fine della registrazione, infatti, l'ex corteggiatrice ha condiviso il primo selfie di coppia sui social, raccontando le sue emozioni dopo la conclusione del percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Nonostante il pubblico abbia scoperto solo ora l'epilogo del trono che risale al 15 dicembre, Flavio e Nicole appaiono già molto affiatati e complici. La loro relazione, lontano dalle telecamere, sembra procedere nel migliore dei modi, tra emozioni autentiche e momenti speciali condivisi anche online.

Il ritorno sui social dopo la scelta

Dopo la messa in onda della puntata, la coppia ha finalmente potuto mostrarsi liberamente sui social. Nicole Belloni ha pubblicato le foto scattate con Flavio in questi giorni, che per i vincoli imposti dal programma di Maria De Filippi non aveva potuto condividere con i fan, i quali hanno così potuto vedere come i due stiano iniziando a costruire una quotidianità insieme.

Flavio e Nicole

Le emozioni di Nicole Belloni

Ad accompagnare le foto, Nicole ha condiviso un lungo e sentito messaggio in cui ha ripercorso le sensazioni vissute in questi mesi in cui ha corteggiato Flavio negli studi del dating show: "Finalmente sono qui con voi e faccio ancora fatica a realizzare tutto quello che ho vissuto. È stato un viaggio intenso, un mix di emozioni fortissime: felicità, paura, fragilità, ma soprattutto una voglia immensa di dare amore. Speravo davvero che alla fine di questo percorso sarei riuscita a trovare la persona giusta... e mai avrei potuto immaginare di avere accanto qualcuno di così profondamente straordinario".

Ringraziamenti ai fan e alla redazione

Nicole ha poi voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno sostenuta durante il percorso: "Voglio ringraziare ognuno di voi, perché in questi mesi non mi avete mai lasciata sola. Grazie a chi ha speso anche solo una parola per darmi coraggio, a chi è riuscito a leggermi dentro e a capirmi anche nei momenti in cui la vera me faceva fatica a emergere. Quando pensavo di non farcela, ho sempre trovato conforto, e non posso che esserne immensamente grata. Senza di voi, sarebbe stato davvero difficile non crollare in alcuni momenti".

E poi ha speso belle parole per la redazione del programma, per la sensibilità e l'attenzione dimostrate: "Franci per il supporto costante nei momenti più difficili; Ale, per le chiacchierate infinite e per aver sempre creduto nella scelta di Flavio". E infine per Maria De Filippi, che le ha dato l'opportunità di vivere un'esperienza così intensa e autentica. Infine Nicole Belloni ha scritto parole cariche di entusiasmo e speranza: "Da oggi in poi la mia favola ha ufficialmente inizio, e non vedo l'ora di iniziare a volare... con il cuore pieno e l'anima grata".

Con parole piene di speranza e sentimento, Nicole Belloni apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua vita accanto a Flavio Ubirti. La scelta è ormai alle spalle, ma per la coppia nata a Uomini e Donne il viaggio è appena cominciato, tra sogni, amore e una favola tutta da scrivere.