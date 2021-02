Nicolas Cage ha chiesto una montagna di rettili per l'horror Willy's Wonderland

Nicolas Cage è stato determinante nel garantire che nel suo nuovo film horror Willy's Wonderland ci fossero molti rettili, che sono i suoi animali preferiti, come hanno rivelato recentemente il regista Kevin Lewis e lo sceneggiatore GO Parsons.

In un'intervista con Entertainment Weekly, il regista di Willy's Wonderland Kevin Lewis e lo sceneggiatore GO Parsons hanno parlato del processo di realizzazione del film insieme ad altri argomenti relativi alla pellicola horror con Nicolas Cage. Lo sceneggiatore ha rivelato come l'amore dell'attore per i rettili abbia influenzato la sceneggiatura:

"A Nic piacciono i rettili, gli anfibi e i dinosauri. Diceva, 'Ehi, rendi questa cosa un alligatore, rendi questa cosa un camaleonte. Prendiamo una tartaruga invece di un normale mammifero.'"

In Willy's Wonderland, Nicolas Cage interpreta il ruolo di un uomo che accetta di lavorare in un parco dei divertimenti in vista della riapertura e si occupa quindi delle pulizie. La situazione prende però una svolta oscura quando si ritrova a combattere per la propria sopravvivenza dopo essere stato intrappolato nella struttura, popolata da creature demoniache.

La coppia ha anche rivelato che a Nicolas Cage è piaciuta così tanto l'incipit del film che ha posto il veto su una aggiunta alla fine: "Nic ha adorato il fatto che non avesse dialoghi. Questo è stato sicuramente uno dei vantaggi. In effetti, nella sceneggiatura originale, c'era un pezzo di dialogo alla fine."