Nicolas Cage perde il controllo nel trailer di The Surfer

Il 2 maggio arriverà nei cinema americani The Surfer, il film targato Lionsgate e Roadside Attractions con star Nicolas Cage di cui è stato presentato il trailer.

Il lungometraggio è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes ed è stato diretto da Lorcan Finnegan.

Cosa racconterà The Surfer

Al centro della trama ci sono gli eventi che prendono il via quando un uomo ritorna nell'idilliaca spiaggia dove ha trascorso l'infanzia per fare surf con il figlio. Il suo desiderio di trascorrere del tempo con il ragazzo viene però ostacolato da un gruppo di abitanti del posto che sono convinti non si possa fare surf nell'area se non si vive lì. Umiliato e arrabbiato, il protagonista si ritrova in conflitto con gli abitanti, rischiando di perdere il controllo.

Ecco il trailer di The Surfer:

Il cast del film

L'attore Nicolas Cage è il protagonista di The Surfer e nel cast ci sono anche Julian McMahon nella parte di Scally, Finn Little, Miranda Tapsell, Nicholas Cassim, Alexander Bertrand, Justin Rosniak, Rahel Romahn e Charlotte Maggi.

La sceneggiatura è firmata da Thomas Martin, mentre la regia è di Lorcan Finnegan.

Il poster di The Surfer

Cage, recentemente, è stato impegnato nelle riprese della serie Spider-Noir che racconterà la storia di un investigatore privato invecchiato e sfortunato, il ruolo affidato alla star del cinema. Gli eventi sono ambientati nella New York degli anni '30, mostrando il protagonista costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città. Lo show, ispirato ai fumetti della Marvel, arriverà prossimamente in streaming su Prime Video.

Il progetto, dedicato a una versione alternativa di Spider-Man, è prodotto da Sony in collaborazione con Amazon MGM. Per ora non è stata svelata la data di uscita in streaming.