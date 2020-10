Nicolas Cage: nel trailer di Jiu Jitsu, arti marziali, alieni e tanta azione

Alieni, arti marziali, cyberpunk... C'è davvero di tutto nel primo trailer di Jiu Jitsu, la pellicola in arrivo il prossimo novembre che vede tra i suoi protagonisti anche Nicolas Cage (Face/Off), Frank Grillo (Captain America: The Winter Soldier) e Marie Marie Avgeropoulos (The 100).

Se vi mancava vedere Nicolas Cage in azione, non temete, perché Jiu Jitsu sta per arrivare.

Il film diretto da Dimitri Logothetis si propone, fin dalle sue prime immagini presenti nel trailer condiviso da IGN, come un must watch per i fan non solo del genere sci-fi, ma soprattutto pr chi ama i combattimenti, le arti marziali e... beh, Nicolas Cage.

"Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu devono affrontare una feroce razza di invasori alieni in una battaglia per difendere la Terra. Per migliaia di anni, le forze che hanno protetto la Terra hanno ottenuto la vittoria... Fino ad ora" recita la sinossi ufficiale della pellicola, come riportata anche da Collider.

"Quando il celebre eroe di guerra Jake Barnes (Alain Moussi) viene sconfitto da Brax, l'indomito leader degli invasori, il futuro dell'umanità è a rischio. Infortunato e colpito da una forma di amnesia, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage), Keung Tony Jaa) e il suo team di combattenti Jiu Jitsu. Insieme dovranno aiutare Jake a riottenere la sua forza per poter sconfiggere Brax in un'epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell'umanità". Non sentite già odore di cult?

Jiu Jitsu debutterà sul grande e piccolo schermo (ovvero al cinema, in digital e on-demand) il 20 novembre.