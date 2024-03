Nicolas Cage è un padre che lotta per sopravvivere con i figli nel trailer dell'horror 'Arcadian'

Nicolas Cage è il protagonista di Arcadian, un nuovo film horror in cui interpreta un padre che lotta per sopravvivere insieme ai figli, e il trailer anticipa qualche momento da brivido.

Nel video si vedono infatti i tre protagonisti mentre sono alle prese con una società apocalittica in cui inquinamento e conflitti sono all'ordine del giorno. Di notte, inoltre, le persone si trovano alle prese con dei mostri.

Il progetto horror

In Arcadian il padre interpretato da Nicolas Cage cerca di tenere il più possibile al sicuro i due figli adolescenti conducendo un'esistenza solitaria e seguendo regole ferree. Di notte, tuttavia, arriva una minaccia che li mette in pericolo. Tutto cambia quando la famiglia decide di reagire contro il nemico.

Il cast è composto da Cage, Jaeden Martell, Maxwell Jenkins e Sadie Soverall.

La regia del film, che debutterà al SXSW Film Festival durante il weekend, è di Benjamin Brewer, che ha rivelato di essere rimasto conquistato dal progetto grazie alla rappresentazione del legame tra i due fratelli al centro della storia e all'idea di dover diventare adulti in una realtà post-apocalittica.

Di cosa parla Arcadian

La sinossi del film scritto da Mike Nilon anticipa: "In un futuro non troppo distante, la vita normale sulla Terra è stata decimata. Paul e i suoi figli, Thomas e Joseph, stanno conducendo un'esistenza a metà: tranquillità di giorno e tormento di notte. Ogni notte, dopo il tramonte, affrontano gli attacchi di un male misterioso e violento. Un giorno, quando Thomas non ritorna a casa prima che tramonti il sole, Paul deve lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo. Una battaglia da incubo obbligherà la famiglia a eseguire un piano disperato per sopravvivere".