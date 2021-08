Nicolas Cage interpreta se stesso in The Unbearable Weight Of Massive Talent: risate al CinemaCon

A scatenare le più fragorose risate e i più calorosi applausi al CinemaCon di Las Vegas è stata la presentazione della satira The Unbearable Weight of Massive Talent, che vede Nicolas Cage nei panni di... Nicolas Cage.

"Lascio la recitazione, dillo agli investitori" dice Nicolas Cage al suo agente, interpretato da Neil Patrick Harris. L'agente gli prenota un lucroso appuntamento con un ricco uomo d'affari (interpretato da Pedro Pascal) che vive su un'isola del Mediterraneo ed è un suo grandissimo fan. Sull'isola il riccone possiede una stanza di memorabilia dedicati a Nicolas Cage compresa una statua di cera dell'attore in Face/Off (nell film non mancano echi della commedia surreale Essere John Malkovich).

"Ma è grottesco" sbotta Nicolas Cage mentre il personaggio di Pedro Pascal gli chiede, "Quale è il tuo film preferito?" al che l'attore replica, "Impossibile rispondere! Non posso sceglierne uno solo!"

Mentre vediamo Nicolas Cage intento a godersi splendidi tramonti e salti dalle scogliere, fa la sua comparsa l'agente della CIA interpretata da Tiffany Haddish la quale lo avverte che il personaggio di Pascal è ricercato e toccherà a Cage eliminarlo.

In The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage tenta disperatamente di ottenere un ruolo in un nuovo progetto di Quentin Tarantino e al tempo stesso cerca di risolvere i problemi che hanno reso complicato il rapporto con la figlia teenager. Cage parlerà inoltre con una versione di se stesso legata agli anni '90 che lo critica per aver realizzato film poco riusciti e non essere più la star di un tempo. Nicolas decide quindi di apparire al compleanno di un miliardario messicano che è suo grande fan, situazione che darà il via a eventi inaspettati. L'uomo è infatti un narcotrafficante che ha rapito la figlia di un politico e Cage viene reclutato per ottenere informazioni utili. La situazione si complicherà dopo che il fan fa arrivare la figlia e l'ex moglie di Nicolas Cage per un tentativo di riconciliazione.