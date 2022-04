Nicolas Cage voleva costruire uno studio cinematografico da 80 milioni a Las Vegas, "poi è arrivato Elon Musk"

Nicolas Cage ha rivelato al Jimmy Kimmel Live! che una volta ha cercato di costruire uno studio cinematografico a Las Vegas e si era persino assicurato 80 milioni di dollari per farlo. Cosa è andato storto? L'attore ha detto che Elon Musk è venuto in città e Las Vegas ha deciso di investire i soldi nella società Tesla invece che nel suo studio cinematografico.

Nicolas Cage vive a Las Vegas e la città del peccato è stata lo sfondo di alcuni dei suoi film di maggior successo come Via da Las Vegas, che gli ha fruttato un Oscar, e Mi gioco la moglie... a Las Vegas.

"Las Vegas è stata buona con me, lo è davvero", ha detto Cage. "È una piccola città, ma anche una grande città. È probabilmente uno dei luoghi più unici. Se vuoi andare sullo strip e partecipare puoi. Se vuoi semplicemente andare con la gente del posto e andare nei ristoranti alla moda, puoi farlo."

Cage ha confermato di essersi originariamente trasferito a Las Vegas per motivi fiscali, ma come ammette "poi ho imparato ad amarla. Ho avuto grandi esperienze nel fare film lì. Via da Las Vegas è stato fantastico. Mi gioco la moglie... a Las Vegas è fantastico. Ho provato a far costruire uno studio cinematografico lì e poi è arrivato Elon Musk, e tutti i soldi che ho ottenuto per lo studio cinematografico - avevo ricevuto 80 milioni di dollari - li hanno messi nella società Tesla, che poi ironicamente ha prosciugato tutta l'acqua dal città. Ma ce l'avevo quasi fatta, ho quasi avuto uno studio cinematografico".