Nicolas Cage vuole recitare nel musical Jesus Christ Superstar

Nella sua lunga carriera, Nicolas Cage ha spaziato attraverso i generi passando dal thriller, al dramma, dal western alle romcom, con numerose incursioni nel cinema d'autore. concedendosi una ricca alternanza tra tradizione e innovazione. C'è un sogno che il divo non ha ancora realizzato, recitare in un musical e non uno qualunque.

Parlando col magazine Empire, Nicolas Cage ha rivelato il desiderio di interpretare un ruolo in un nuovo adattamento di Jesus Christ Superstar, magari Ponzio Pilato.

"Non ho ancora fatto un musical", ha rivelato Cage. "Mi piacerebbe provare. Non sono un gran cantante. Ho cantato bene in cuore selvaggio, ma da allora ho perso la voce cantando Purple Rain in modo errato nei bar karaoke. Penso che farei un buon Ponzio Pilato in Jesus Christ Superstar".

Originariamente pubblicato nel 1970 come concept album, Jesus Christ Superstar è un'opera rock con musiche di Andrew Lloyd Webber e testi di Tim Rice. Lo spettacolo racconta la storia della Passione di Gesù Cristo, raccontata attraverso la lente di Giuda. Dalla sua uscita, l'album e lo spettacolo sono diventati punti fermi nel mondo del teatro musicale, con lo show divenuto una delle produzioni più longeve di sempre nel West End di Londra. Nel 1973 Norman Jewison ne ha diretto una celebre versione cinematografica.