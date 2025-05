Nicolas Cage scambiato sistematicamente per Nick Cave: "Non passa giorno che non accada"

La star premio Oscar per Via da Las Vegas è spesso confusa con il cantante e soltanto in un'occasione si sono incontrati di persona.

In un'intervista al Guardian, Nicolas Cage ha raccontato un divertente aneddoto che riguarda la sua somiglianza con il cantante Nick Cave, con il quale è spesso scambiato nelle sue apparizioni pubbliche.

L'attore ha spiegato che la sua identità viene spesso confusa con quella di Cave e che soltanto in un'occasione i due si sono incontrati di persona in un luogo particolarmente insolito.

La somiglianza tra Nicolas Cage e Nick Cave

"Non credo passi un giorno senza che qualcuno mi scambi per Nick Cave" ha confessato Cage "Ricordo che lui fu molto gentile. Ricordo che eravamo in un santuario per animali ed è stato fantastico. L'ho salutato e volevo stringergli la mano".

Nicolas Cage in The Weather Man

Non solo la somiglianza fisica ma anche il nome:"Gli dissi che ci separa solo una lettera, G. Nick Cave, Nick Cage". Anche Nick Cave ha raccontato in passato di essere stato scambiato in diverse occasioni per Nicolas Cage.

Nick Cave ricorda di essere stato scambiato per Nicolas Cage

"La gente mi scambia continuamente per Nicolas Cage" ha spiegato Cave "Una volta stavo passando la dogana e l'ufficiale guarda il mio passaporto e mi dice 'Felice di averla con noi, signor Cave. L'ho adorata in Face/Off. Cose del genere. A volte può essere un po' una scocciatura ma ci si abitua".

Anche Nick Cave ricorda il primo incontro con Nicolas Cage:"All'improvviso, un addetto alla sicurezza salta fuori dal nulla e mi chiede se sono Nick Cave. Lo seguo in una stanzetta privata. Lì seduto c'è Nicolas Cage. Urla: 'Ci separa solo una lettera!' e salta dalla sedia per stringermi la mano con entusiasmo".

Primo piano di Nick Cave

In effetti, Nicolas Cage è uno degli attori più conosciuti e prolifici di Hollywood: la sua ultima apparizione sullo schermo risale allo scorso anno nel film The Surfer di Lorcan Finnegan.