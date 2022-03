Nicolas Cage risponde alle critiche ai film di supereroi: "Sono portatori di felicità!"

Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, Nicolas Cage ha risposto alle critiche rivolte ai film di supereroi e si è schierato a favore del Marvel Cinematic Universe. Al momento, Nic Cage è impegnato con il tour promozionale di The Unbearable Weight of Massive Talent.

Nicolas Cage è intervenuto nel dibattito che circonda il mondo dei cinecomics e ha difeso a spada tratta il Marvel Cinematic Universe. L'attore ha dichiarato: "Questi sono argomenti hot, e lo capisco, perché si sviluppano come una macchia d'olio online. Ho sempre ammirato il regno del fumetto e ho sempre pensato che le storie fossero particolarmente colorate e divertenti e, francamente, 'sane' in un modo davvero positivo. Non so su quale argomento si concentrino le persone che vogliono criticarle. Penso certamente che il loro grande valore dipenda dal fatto che questi film riescono a portare felicità alla gente".

Affermazioni del genere non sorprendono, dal momento che Nicolas Cage si è sempre dichiarato fan dei fumetti. Qualche giorno fa, anche Samuel L. Jackson ha difeso i cinecomics dalle critiche e ha affermato a proposito dei progetti realizzati dagli autori che criticano il mondo Marvel: "I film sono film. Quelli sono i film che andavo a vedere quando ero un ragazzino. E l'arte legata al realizzare un film è qualcosa che è rimasto un mistero così a lungo. Realizzare film ora non è più un mistero, tutti sanno come farli. I ragazzini sanno farli con i loro telefoni. Quindi è facile per loro sminuirli, solo perché le persone non vanno a vedere i loro film".

Circa un mese fa, Francis Ford Coppola si è unito a Martin Scorsese nel novero di registi che non considerano con affetto l'MCU. Il regista de Il padrino ha raccontato: "In passato c'erano dei film realizzati dagli studio. Ora ci sono film Marvel. E che cosa è un film Marvel? Un film Marvel è un prototipo che è stato realizzato più e più volte e poi ancora più e più volte per farlo sembrare diverso".

Coppola ha aggiunto: "Anche le persone di talento... Si potrebbe prendere Dune, diretto da Denis Villeneuve, un artista estremamente talentuoso e dotato, e si potrebbe prendere No Time To die diretto da... Gary? Cary Fukunaga. Artisti estremamente dotati, di talento, meravigliosi. Si potrebbero prendere entrambi questi film e si potrebbe estrarre la stessa sequenza dai due progetti e metterli insieme. La stessa sequenza in cui le macchine si scontrano. Hanno tutti delle cose simili e devono quasi averle, se devono giustificare il proprio budget. E quelli sono i film buoni, realizzati dai filmmaker di talento".