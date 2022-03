Samuel L. Jackson difende i film di supereroi dalle critiche

Samuel L. Jackson ha difeso i film dei supereroi dalle critiche, sostenendo che i registi che non li considerano all'altezza di altre opere cinematografiche stiano sbagliando.

L'attore ha condiviso la sua opinione mentre era ospite del talk show The View, cogliendo così l'occasione di affrontare l'argomento da tempo molto discusso.

Durante la sua apparizione televisiva, Samuel L. Jackson ha dichiarato: "I film sono film. Quelli sono i film che andavo a vedere quando ero un ragazzino. E l'arte legata al realizzare un film è qualcosa che è rimasto un mistero così a lungo. Realizzare film ora non è più un mistero, tutti sanno come farli. I ragazzini sanno farli con i loro telefoni. Quindi è facile per loro sminuirli, solo perché le persone non vanno a vedere i loro film".

L'interprete di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe ha poi sottolineato che i film di genere sono sempre stati amati dagli spettatori, non solo recentemente: "La situazione è sempre stata così. Quando eravamo giovani le persone andavano a vedere i film dei cowboy e andavano a vedere i film di supereroi, avevano i supereroi in televisione".

Secondo la star del cinema e della tv il pubblico dei film con protagonisti supereroi e quello di progetti di autori come Martin Scorsese è diverso, ma alla fine per lui la situazione non cambia: "Io realizzo ancora i film che sarei andato a vedere quando ero un ragazzino".