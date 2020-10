Nicolas Cage nel poster di Jiu Jitsu, film sci-fi in cui lotterà contro gli alieni

Nicolas Cage sarà il protagonista, accanto a Tony Jaa, del film Jiu Jitsu e il poster del film ha attirato l'attenzione dei fan con un approccio un po' vecchio stile.

L'immagine mostra infatti i protagonisti pronti a entrare in azione su uno sfondo blu, senza rivelare molti dettagli del progetto cinematografico.

Get ready for an epic throw down in JIU JITSU!

We have the #exclusive first look at the US Poster for #JiuJitsuMovie starring #NicolasCage #TonyJaa #FrankGrillo #AlainMoussi #JujuChan and #MarieAvgeropoulos.



Il film Jiu Jitsu sarà disponibile on demand e sulle piattaforme di streaming dal 20 novembre. Il cast è composto da Nicolas Cage, Alain Moussi, Frank Grillo, JuJu Chang, e Tony Jaa.

La sinossi anticipa: "Ogni sei anni, un antico ordine di esperti guerrieri Jiu Jitsu combatte contro un terrificante invasore alieno in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni i combattenti che proteggono la Terra hanno rispettato le regole, fino a questo momento. Quando Jake Barnes (Alain Moussi), un celebrato eroe di guerra e maestro di Jiu Jitsu, si rifiuta di scontrarsi con Brax, l'indomito leader degli invasori, il futuro dell'umanità è a rischio. Ferito e sofferente a causa di una grave amnesia, Jake viene catturato da un gruppo militare non equipaggiato per combattere lo spietato intruso che è arrivato nel pianeta. Dopo un attacco brutale alieno, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage) e da un team di combattenti Jiu Jitsu che devono aiutarlo a recuperare la sua memoria e ritrovare le forze per collaborare e sconfiggere Brax in un'epica battaglia che determinerà ancora una volta il futuro dell'umanità".

La regia è stata curata da Dimitri Logothetis, in passato attore e stuntman, e sugli schermi si potrà vedere Nicolas Cage e le altre star impegnati in epiche sequenze di battaglia in location suggestive come Burma.

Il progetto si basa sull'omonimo fumetto di Logothetis e Jim McGrath.