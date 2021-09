Nicolas Cage: "Non mi ritirerò mai dal mondo del cinema"

Nicolas Cage ha parlato del suo rapporto con la recitazione e ha ammesso che non ha minimamente in mente di ritirarsi dal mondo del cinema anche se è intenzionato a prendersi una pausa.

Nicolas Cage non ha in mente di ritirarsi dal cinema. Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, il protagonista de Il mistero dei templari ha parlato del suo rapporto con il cinema e ha ammesso che non ha intenzione di andare in pensione.

Nel corso dell'intervista, Nicolas Cage ha raccontato di sentirsi meglio ogni volta che recita e di non voler abbandonare questa sensazione: "Non può accadere, non mi ritirerò mai. Il mondo del cinema è stato una sorta di angelo protettore per me. Ne ho bisogno. Per me è un posto salvifico in cui posso esprimere tutto ciò che sento dentro. Quindi, non mi ritirerò mai dalla recitazione. Perché dovrei? A quanti film sono arrivato? 117?".

Nicolas Cage ha continuato: "Ogni volta che le persone mi dicono che lavoro troppo, io inizio sempre a parlare di James Cagney e di Humphrey Bogart e del fatto che loro due abbiano recitato in centinaia di titoli. Beh, io sto meglio quando recito, sento che il mondo del cinema è la mia comfort zone. Jerry Lewis è stato uno dei miei migliori amici e andavamo spesso a mangiare insieme. Durante un pranzo, abbiamo parlato dei film fatti ed è uscito fuori che io avevo recitato in più di 100 progetti e lui soltanto in 40. Wow! Ne ho fatti il doppio rispetto a lui, non lo sapevo. Anche lui è rimasto sbalordito!".

Non appena finirà la lavorazione dei suoi due prossimi progetti, però, Nicolas Cage si prenderà una pausa dalla recitazione in modo tale da poter ricaricare le pile. L'attore ha raccontato: "Alla mia età, è fondamentale interessarsi a qualsiasi cosa. Quindi sono alla costante ricerca di nuovi modi per esprimermi. Quando finirò i miei due nuovi film, però, mi fermerò per un po' di tempo e caricherò le mie batterie".

Recentemente, Amazon Studios ha annunciato di aver acquistato i diritti di distribuzione di Tiger King, film in cui Cage interpreta Joe Exotic.