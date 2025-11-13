Nicolas Cage e John Woo lavoreranno di nuovo insieme, a quasi 30 danni dall'uscita di Face/Off

Nicolas Cage collaborerà nuovamente con il regista John Woo dopo il successo ottenuto nel 1997 con il thriller Face/Off.

L'attore premio Oscar sarà infatti il protagonista di Gambino, un progetto ispirato alla storia vera di un famoso criminale di New York.

Cosa racconterà il film

La sceneggiatura di Gambino è stata scritta da George Gallo (Bad Boys) e Nick Vallelonga (Green Book).

Nicolas Cage avrà il ruolo di Carlo Gambino, il figlio di un macellaio siciliano. L'uomo ha il controllo sul mondo del crimine di New York. La sua morte sconvolge la città e il giornalista Jimmy Breslin, vincitore di un premio Pulitzer, decide di indagare per scoprire la verità che si nasconde dietro la leggenda che circondava Gambino.

Locandina di Nicolas Cage

Attraverso la voce di chi lo amava e di chi lo temeva, il reporter scopre cosa ci celava dietro l'apparente tranquillità di Gambino, rivelando così come aveva compiuto la sua ascesa tra le fila della mafia e aveva ridefinito il potere, la lealtà, e il concetto di sogno americano.

Il boss mafioso, di origine siciliana, ha mantenuto il controllo del crimine nella Grande Mela per oltre 50 anni, fino alla sua morte avvenuta nel 1976.

Il team che realizzerà film

John Woo, Cage, Gallo e Vallelonga saranno coinvolti anche in veste di produttori insieme a NextG Films e Latigo Films.

Il filmmaker, recentemente, aveva firmato un remake di The Killer per Peacock, scegliendo come star Omar Sy, Sam Worthington e Nathalie Emmanuel.

L'attore, prossimamente, sarà invece protagonista sugli schermi con l'horror 'biblico' The Carpenter's Son. Tra i suoi prossimi progetti anche l'attesissima serie Spider-Noi, prodotta per Amazon Prime Video, in cui, dopo i film dello Spider-Verse, sarà nuovamente la versione alternativa dell'eroe dei fumetti in una storia ambientata durante gli anni '30.