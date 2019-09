Nicolas Cage irriconoscibile alla premiere di Running with the Devil

Irriconoscibile, Nicolas Cage si è presentato alla premiere di Running with the Devil con un look da cowboy e barba incolta.

Nicolas Cage, irriconoscibile, ha sfoggiato un look inedito alla premiere di Running with the Devil.

Il divo 55enne ha sfoggiato una barba lunga e incolta alla premiere del suo nuovo film che si è tenuta al Writers Guild Theater di Beverly Hills. Look da moderno cowboy per l'attore, che indossava un giubbotto di jeans scolorito e un cappello in stile Indiana Jones. Ad accompagnare Nicolas cage c'era il figlio Weston Cage, anche lui con barba d'ordinanza e capelli lunghi raccolti in una coda.

Running with the Devil: Nicolas Cage alla premiere di Los Angeles

Nicolas Cage shows his love for co star Laurence Fishburne at the Premiere Of Quiver Distribution's "Running With The Devil" at Writers Guild Theater on September 16, 2019 in Beverly Hills, California !!! pic.twitter.com/IrtAgEHcNw — NouveauShamanicNews (@stanleygoodsp12) September 17, 2019

#InTheNews I Don't Know What It Is But These New Pics Of Nicolas Cage Broke My Brain: View Entire Post › https://t.co/uBGR3TncL8 pic.twitter.com/ogCFiUMyuM — Muggs-N-Manor (@muggsnmanor) September 18, 2019

Running with the Devil, che vede nel cast anche Laurence Fishburne, è un thriller incentrato sul CEO di un'organizzazione internazionale che invia i suoi due dirigenti più in gamba a indagare il motivo per cui una spedizione di cocaina è stata fatta sparire.

