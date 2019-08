Nicolas Cage su Johnny Depp: la partita a Monopoli che gli cambiò la vita

Nicolas Cage ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita privata approfondendo anche la sua amicizia con Johnny Depp in un'intervista al New York Times.

In particolare, Nicolas Cage ha raccontato come sia stata lui la scintilla che ha fatto accendere la carriera di Johnny Depp negli anni '80, complice una partita a Monopoli: "La vera storia è che eravamo già amici. Vivevo in un vecchio edificio di Hollywood chiamato Fontenoy, e poi ho affittato l'appartamento a Johnny, che ha iniziato a vivere lì. Era nel punto della sua carriera in cui vendeva penne o qualsiasi genere di cosa per cavarsela. Avrebbe preso i miei soldi e avrebbe comprato dei cocktail senza dirmelo. Lo ha ammesso poi. Comunque, eravamo buoni amici e giocavamo a Monopoli, stava vincendo una partita e io lo stavo guardando e gli ho detto: 'Perché non provi a recitare?' All'epoca voleva diventare un musicista e mi disse: 'No, non so recitare'. Dissi: 'Penso che tu sappia recitare'. Così organizzai un incontro con il mio agente, il quale lo mandò alla sua prima audizione, che era per Nightmare - dal profondo della notte. Ha ottenuto la parte quel giorno."

Wallpaper di Johnny Depp in una scena di Nightmare - Dal profondo della notte

Senza Nicolas Cage, quindi, non avremmo avuto il brillante Johnny Depp sulle scene. Nel 1983 Johnny conosce Nicolas Cage e grazie a lui ottiene il suo primo ruolo in Nightmare - Dal profondo della notte diretto da Wes Craven, dal quale è poi partita la sua brillante carriera. Ricordiamo che Johnny Depp sarà tra gli ospiti di Venezia 2019 insieme a tantissime altre star attese per il Festival.

Nicolas Cage si è poi dilungato durante l'intervista, raccontando diversi aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata, come ad esempio la storia dei suoi due cobra: "Avevo due cobra reali e non erano felici. Avrebbero cercato di ipnotizzarmi mostrandomi le loro spalle, e poi mi si sarebbero lanciati contro. Dopo che ho raccontato quella storia da Letterman, il quartiere non era molto contento di avere i cobra nei paraggi, quindi li ho fatti rientrare in uno zoo."

Inoltre, l'attore ha raccontato come, in Peggy Sue si è sposata, si è ispirato a uno spot recitato da John Stamos: "Senza offesa per John Stamos, perché è un uomo bellissimo e molto divertente da guardare in macchina, ma un milione di anni fa ha fatto uno spot pubblicitario per i collant Leggs. In esso ha detto, "Adoro i collant di Leggs!" E il modo in cui ha espresso "l'amore" per i collant mi ha colpito - lo ha espresso con quasi una nota di rock 'n' roll. Ho visto quella pubblicità e ho dovuto inserirla in Peggy Sue si è sposata. Stavo interpretando Charlie Bodell, ed ero con Kathleen Turner, e ho detto: "Sono innamorato di te". Raccontai a John di questo. Ha accettato il complimento."