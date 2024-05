Nicolas Cage star del western The Gunslingers, nel cast anche Heather Graham e Stephen Dorff

Nicolas Cage ci ha preso gusto e dopo aver esordito nel western con The Old Way e Butcher's Crossing, è pronto a tornare nel genere con The Gunslingers, al fianco di Heather Graham e Stephen Dorff. Il film verrà presentato a Cannes, con Brilliant Pictures che si occuperà delle vendite internazionali.

Scritto e diretto da Brian Skiba, The Gunslingers è ambientato in una città impervia di nome Redemption. Un pistolero riabilitato, Thomas Keller (Dorff) e un genio pazzo di nome Ben (Cage) sono guidati dal leader spirituale Jericho (Costas Mandylor) mentre sono alla ricerca della redenzione. Affrontando la sua violenta storia, una brutale rissa al bar e un'accesa faida si riaccendono tra Thomas, Ben e la famigerata banda dei Five Points. Ora che è rigenerato, Thomas affronta nuove sfide, mettendo alla prova la sua nuova pace in mezzo ad una città immersa in segreti, violenza e ricerca incessante di vendetta.

Nicolas Cage in una scena del dramma Lord of War

Classico del western

Attualmente, The Gunslingers è in fase di post-produzione e Aarimax Films, tramite il proprio CEO, ha dichiarato:"Siamo entusiasti di far parte di quello che pensiamo diventerà un classico del western. Stephen, Heather e Nick offrono interpretazioni originali e potenti, insieme al resto del nostro eccezionale cast, che non vedo l'ora che il pubblico di tutto il mondo possa godere". Anche Marc Bikindou, CEO di Brilliant Pictures, ha dichiarato:"Nel momento in cui ho letto questa sceneggiatura, sapevo che si sarebbe perfettamente inserita nei progetti di genere che il mercato sta attualmente cercando. I western stanno assistendo ad una sorta di rinascita, alimentata da recenti serie di grande successo come Yellowstone. Siamo entusiasti di lavorare a fianco di un team così talentuoso ed eccitati di portare questo progetto sul mercato".

Nicolas Cage è uno degli attori maggiormente prolifici di Hollywood e nel 2024 sarà in Longlegs di Oz Perkins, dopo aver stupito critica e pubblico in Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, black comedy di Kristoffer Borgli.