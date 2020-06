Nicolas Cage è l'attore che lavora più duramente a Hollywood

Nicolas Cage si aggiudica un nuovo primato a Hollywood, infatti secondo un nuovo rapporto è stato eletto come l'attore più laborioso degli ultimi cinque anni, grazie ai ben 27 film girati e prodotti dall'anno 2015.

Nicolas Cage in una scena del dramma Lord of War

Secondo un'analisi realizzata da PartyCasino, intitolata The Hardest Working Actors in Hollywood, Nicolas Cage si classifica al primo posto per la sua operosa attività nel cinema, con 27 titoli all'attivo dal 2015, a partire da The Runner e Pay the Ghost. L'anno più intenso è stato per lui sicuramente il 2018, sia come attore che come doppiatore, con titoli come Mandy,Looking Glass, 211 - Rapina in corso, Teen Titans Go! Il film, Between Worlds e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Recentemente lo abbiamo visto in Color Out Of Space, Mom and Dad, Vendetta - Una storia d'amore e Inconceivable. Una carriera pienissima quella di Nicola Cage, nipote del regista Francis Ford Coppola, iniziata negli anni '80 e ancora oggi in piena attività.

Al secondo posto dopo di lui c'è Samuel L. Jackson (con 25 film in 5 anni) e al terzo posto Brad Pitt, seguito dal comico Will Ferrell. Per quanto riguarda invece le attrici, al primo posto si posiziona Margot Robbie, con 19 film, e al secondo Natalie Portman, con 11 titoli. Ecco di seguito la classifica completa: