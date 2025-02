Nicolas Cage attacca ancora l'AI: "I robot non possono sognare per noi"

Nicolas Cage ha deciso nuovamente entrare a gamba tesa sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella recitazione, mentre ritirava il premio di miglior attore ai Saturn Award per Dream Scenario a Universal City.

L'attore, premio Oscar nel 1996 per Via da Las Vegas, anche in passato si era espresso negativamente sull'infiltrazione dell'AI nel mondo del cinema e in particolare nel campo della recitazione.

L'accusa di Nicolas Cage all'AI

"C'è un altro mondo [oltre a quello di Dream Scenario] che mi sta disturbando" afferma Cage sul palco "Sta accadendo proprio ora intorno a tutti noi: il nuovo mondo dell'intelligenza artificiale. Credo fermamente che non dobbiamo permettere ai robot di sognare per noi. I robot non possono riflettere la condizione umana al nostro posto".

Cage spiega il suo punto di vista in relazione al suo utilizzo nel mondo della recitazione:"Se un attore permette, anche solo minimamente, ad un'intelligenza artificiale di manipolare la sua performance, quel piccolo spazio concesso diventerà un abisso e tutta l'integrità, la purezza e la verità dell'arte verranno sostituite esclusivamente da interessi economici. Non possiamo permettere che accada".

Il mondo di Dream Scenario

Nel film di Kristoffer Borgli, Nicolas Cage interpreta un padre di famiglia che inizia ad essere sognato da milioni di persone ma quando le sue apparizioni notturne iniziano a diventare degli incubi è costretto a fare i conti con le conseguenze della sua celebrità.

"Dream Scenario è uno dei miei film preferiti tra quelli che ho realizzato. Devo ringraziare Kristoffer Borgli per la sua regia, la sua scrittura, il suo montaggio e aver creato questo mondo incredibilmente inquietante ma esilarante che ha sognato" ha dichiarato Cage.

Nicolas Cage in una scena di Dream Scenario

Nel cast di Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo? anche Julianne Nicholson, Michael Cera e Tim Meadows.