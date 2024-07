Nicolas Cage, dopo l'arresto del figlio, non sarà a Taormina, il video di scuse: "Situazione non buona"

La sua presenza era stata annunciata da tempo, ma Nicolas Cage ha dovuto rinunciare all'ospitata al Taormina Film Festival per via di una grave crisi familiare. La notizia dell'arresto del figlio Weston, fermato per tentato omicidio della madre Christina Fulton, è rimbalzato su tutti i media e il divo vi ha fatto brevemente riferimento in un video di scuse inviato al Festival di Taormina pubblicato da La Stampa e Repubblica in cui spiega che "a casa le cose non vanno bene".

Cage, uno degli ospiti di punta della manifestazione siciliana che si concluderà domani 19 luglio, avrebbe dovuto presenziale alla premiere del suo nuovo film, The Surfer, ma l'arresto del figlio ha bloccato i suoi piani. "Taormina, sono dispiaciuto di non poter essere lì" esclama l'attore nel breve video. "Spero che vi piaccia il film, Lorcan è grande regista e un amico e sono sicuro che vi divertirete guardandolo. Ho dei problemi a casa e quindi non sono in grado di potere andare a nessun evento in questo momento".

Dramma familiare

Weston Cage, 33 anni, figlio maggiore di Nicolas Cage, è stato arrestato la scorsa settimana a Los Angeles dopo aver tentato di uccidere la madre Christina Fulton. La donna è stata vista ferita dopo uno scontro con lui a cui lei ha fatto riferimento come a una "crisi di salute mentale".

La polizia di Los Angeles ha confermato che Weston è stato arrestato per "aggressione con un'arma mortale" dalla 77a divisione. Secondo quanto riportato, l'uomo sarebbe stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 150.000 dollari. Si ritiene che Nicolas Cage abbia salvato suo figlio, afflitto da tempo da problemi mentali, dal carcere pagando la cauzione. "La famiglia sapeva che sarebbe successo, ma inutile dirlo, è un grande shock" avrebbe dichiarato una fonte al Sun.

Per Nicolas Cage la famiglia viene sempre al primo posto. "Prima di tutto... non esiste una versione di Nick Cage nella realtà che non voglia trascorrere del tempo con i suoi figli", ha detto l'attore a PEOPLE. "Non esiste una versione di Nick Cage che non metta la famiglia prima della carriera. Ho rifiutato Il Signore degli Anelli e ho rifiutato Matrix perché non volevo andare in Nuova Zelanda per tre anni o in Australia per tre anni. Avevo bisogno di stare a casa con mio figlio Weston, questo è un dato di fatto."