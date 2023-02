Nicola Coughlan e Lydia West saranno le protagoniste di Super Close, la nuova comedy di Camilla Whitehill

Nicola Coughlan (Bridgerton) e Lydia West di (It's a Sin) saranno le protagoniste di Super Close, una nuova comedy di Channel 4. A riportare in esclusiva la notizia è stato Variety, anticipando anche qualche dettaglio sul progetto.

Scritte da Camilla Whitehill e diretta da Rebecca Asher, questa serie tv in sei parti, le cui riprese inizieranno in primavera, sarà prodotta dalla Dancing Ledge Productions di Fremantle. In base a quanto riportato dal sito, la storia con al centro Nicola Coughlan e Lydia West si porrà come "un ritratto vivace e ribelle dell'amicizia femminile quando viene infiltrata dalle complessità di una grave malattia mentale".

A dover fare i conti con quello che succede troviamo i personaggi di Maggie (Coughlan, che di recente si è espressa sui commenti al suo corpo dai fan di Bridgerton) ed Eddie (West), con il subentrare del disturbo bipolare della prima che metterà in discussione il loro rapporto. A quanto pare l'amicizia fra la Coughlan e Whitehill dovrebbe essere presente nello show, mentre per quanto riguarda West le è stata inviata la sceneggiatura dal suo agente, innamorandosene subito: "Penso di averla letta verso la fine del lockdown, un paio di anni fa", ha detto l'attrice a Variety. Lydia ha aggiunto: "Non appena mi ci sono addentrata ho cominciato a ridere a crepapelle. Sembravano le classiche conversazioni che ho con alcuni dei miei amici".