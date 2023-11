Doctor Who: Nicola Coughlan reciterà nella serie, ecco la foto e il video dal set

L'attrice Nicola Coughlan, protagonista di Bridgerton, sarà una delle interpreti degli episodi inediti di Doctor Who in arrivo nel 2024.

BBC ha annunciato l'arrivo di Nicola Coughlan nel cast di Doctor Who condividendo un video e una foto della star di Bridgerton sul set.

I fan dovranno però attendere a lungo prima di vedere la giovane alle prese con le avventure del Dottore.

L'arrivo della giovane star sul set

Nicola Coughlan ha commentato il suo arrivo tra gli interpreti di Doctor Who dichiarando: "Sono entusiasta nell'entrare a far parte del Whoniverse con la leadership dell'inimitabile Russell T. Davies. Sono da tempo fan di Ncuti Gatwa e poter condividere lo schermo con lui nel ruolo del Dottore è stata una gioia assoluta".

La produzione non ha svelato i dettagli del ruolo affidato all'attrice, che ha il ruolo di Penelope Featherington in Bridgerton ed è apparsa recentemente nel film Barbie.

Doctor Who e Il trono di spade: due mondi incrociati

Lo showrunner Russell T Davies ha invece dichiarato: "Queste sono state le riprese più brillanti, con Nicola che ha illuminato il set e portato gioia. Da Derry, passando per Bridgerton, fino al TARDIS, è il viaggio di una vita".

Nicola apparirà nella serie sci-fi nel 2024.