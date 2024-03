Nickelodeon, Melissa Joan Hart solidale con le vittime di abusi: 'Mi fido di loro al 100%'

Melissa Joan Hart, nota per il suo ruolo in Clarissa di Nickelodeon e per la celebre Sabrina, vita da strega, è recentemente intervenuta nel podcast Meghan McCain Has Entered The Chat per discutere delle accuse mosse nel documentario Quiet On Set e dello scandalo degli abusi all'interno del network.

La Hart ha dichiarato di non aver assistito ad alcuna storia, come quella di Allie DiMeco ad esempio, durante il suo periodo a Nickelodeon e ha riconosciuto di non poter parlare delle esperienze degli altri.

"Non conosco le esperienze degli altri e non sto negando nulla di quello che dicono gli altri. Non mi sono mai state raccontate le storie di queste persone che sono apparse nel documentario. E devo dire che non ho mai sentito una storia da una star di Nickelodeon personalmente, nessuno è venuto da me e mi ha parlato di queste situazioni", ha dichiarato prima di aggiungere: "Mi fido assolutamente di loro, gli credo, al cento per cento".

Il periodo di Melissa Joan Hart a Nickelodeon

Avendo fatto parte della famiglia di Nickelodeon dal 1989 al 1994, la Hart ha anche riflettuto sul periodo trascorso a Orlando, dove ha girato Clarissa: "A Orlando ho avuto un'esperienza meravigliosa".

Tuttavia, ha osservato che il network ha fatto lavorare i ragazzi più di quanto probabilmente avrebbero dovuto fare legalmente. Nonostante le lunghe ore di lavoro dovute alla scuola e allo show, la Hart ha sottolineato di essersi divertita e di essere stata circondata da una troupe e da un cast di supporto.

"Hanno fatto lavorare i ragazzi molto più duramente di quanto probabilmente avrebbero dovuto fare legalmente. Ci siamo divertiti moltissimo, solo che le ore sono state lunghe, tutto qui, perché dovevo andare sia a scuola che recitare nello show", ha dichiarato la Hart.

Drake Bell rivela gli abusi sessuali subiti a 15 anni dal suo manager e dialogue coach

L'attrice ha poi sottolineato la cura e la protezione che ha ricevuto dalla troupe e dal cast, affermando che non tutti gli aspetti di Nickelodeon erano negativi. "Ero circondata da una troupe straordinaria, un cast incredibile che si è preso cura di me. Voglio dire, queste persone erano protettive nei miei confronti. Devo dire che non tutte le uova nel paniere di Nickelodeon sono marce. C'erano delle uova buone, c'erano delle persone che si prendevano davvero cura di me".