Melissa Joan Hart rivela in un video di aver aiutato i bambini di Nashville coinvolti nella sparatoria

L'attrice Melissa Joan Hart ha condiviso la sua toccante testimonianza in un video in cui spiega come ha aiutato i bambini coinvolti nella sparatoria a Nasvhille.

Melissa Joan Hart ha rivelato di aver aiutato i bambini coinvolti nella sparatoria avvenuta a Nashville, condividendo la sua emozionante esperienza per sostenere la richiesta di limitare l'acquisto delle armi negli Stati Uniti.

La star di Sabrina, vita da strega ha a fatica trattenuto le lacrime girando il video condiviso su Instagram in cui spiega che i suoi figli frequentano la scuola vicino all'istituto dove il 27 marzo sono stati uccisi tre adulti e tre bambini di 9 anni dalla ventottenne Audrey Hale.

Melissa Joan Hart ha dichiarato: "Io e mio marito stavamo andando nella scuola dei nostri figli, per fortuna i nostri ragazzi non erano lì oggi".

L'attrice vive a Nashville e ha spiegato: "Abbiamo aiutato una classe di bambini dell'asilo ad attraversare una strada trafficata mentre stava uscendo da un bosco perché stavano cercando di fuggire da una sparatoria nella loro scuola. Abbiamo aiutato tutti questi piccoli bambini ad attraversare la strada e a raggiungere i loro insegnanti, e abbiamo aiutato una madre a riabbracciare i suoi figli".

Melissa ha spiegato che in precedenza la sua famiglia viveva in Connecticut, dove i suoi figli studiavano poco distante dalla Sandy Hook, la scuola elementare dove sono morti 20 bambini e sei adulti in una sparatoria. La star del piccolo schermo ha sottolineato: "Questa è la nostra seconda esperienza con una sparatoria a scuola con i nostri figli poco distanti. Non so davvero più cosa dire. Semplicemente ne abbiamo abbastanza... Preghiamo per le famiglie".

Dopo la sparatoria avvenuta due giorni fa numerose celebrità hanno chiesto di cambiare le leggi attualmente in vigore in Tennessee che permettono a chiunque abbia superato i 21 anni di possedere un'arma.