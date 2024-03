Drake Bell rivela gli abusi sessuali subiti a 15 anni dal suo manager e dialogue coach

Drake Bell ha rivelato di essere stato vittima di abusi sessuali durante il periodo in cui ha recitato in The Amanda Show, e Nickelodeon ha voluto esprimere la sua solidarietà nei confronti dell'attore.

A compiere la violenza è stato Brian Peck, dialogue coach che lavorava con lui quando era un ragazzino.

La confessione dell'attore

Drake Bell in una scena di Superhero Movie

Nella docuserie Quiet on set: the dark side of kids tv, trasmessa da Investigation Discovery, Drake Bell ha spiegato cosa gli è accaduto. Brian Peck è stato arrestato nel 2003 per abusi sessuali compiuti su un minorenne di cui non era stata svelata l'identità, venendo condannato l'anno successivo a 16 mesi di reclusione.

Nickelodeon ha dichiarato in un comunicato: "Ora che Drake Bell ha svelato la sua identità come querelante nel caso del 2004, siamo turbati e rattristati nell'apprendere il trauma che ha affrontato e lodiamo e sosteniamo la forza necessaria a farsi avanti".

Kyle Sullivan, che ha recitato in The Amanda Show, ha dichiarato che tutti i genitori amavano Bell e chiunque si fidava di Brian. Bell ha invece ricordato che considerava l'uomo, diventato anche suo manager, un amico, trascorrendo molto tempo a casa sua. Drake ha svelato: "Una mattina stavo dormendo sul divano dove dormivo di solito. Mi sono svegliato, ho aperto gli occhi e mi stava violentando. Sono rimasto impietrito ed ero completamente sconvolto. Non avevo idea di cosa fare o come reagire e non avevo idea di come uscire da questa situazione". Bell aveva quindici anni e non sapeva cosa fare, mantenendo il segreto perché temeva qualcuno potesse fare delle domande se avesse smesso di andare a casa di Peck. Il suo manager gli aveva chiesto scusa e gli aveva promesso non sarebbe più accaduto, ma la situazione è peggiorata: "Ha capito come convincere mia madre e tutti gli altri, ogni volta che avevo un'audizione o dovevo lavorare a un dialogo o qualsiasi cosa mi ritrovavo in qualche modo a casa di Brian ed è tutto peggiorato sempre di più. Ero semplicemente intrappolato. Non avevo via di uscita. L'abuso era esteso ed è diventato piuttosto brutale. Non so come elaborarlo parlando a una telecamera, davvero... Perché non pensate alle cose peggiori che qualcuno potrebbe fare aggredendo sessualmente e poi risponderò alle vostre domande? Non so in che altro modo spiegarlo".

Bell ha dichiarato che il produttore Dan Schneider non sapeva nulla degli abusi, fino a quando non si è confidato con lui, ricevendo del sostegno.

Nickelodeon, nel suo comunicato, ha sostenuto che non possono confermare o negare quanto accaduto decenni fa, ma indaga su tutti i casi in cui si sostiene che l'ambiente di lavoro non sia sicuro e professionale, avendo come priorità il benessere e i migliori interessi dei loro dipendenti, del cast, della troupe e di tutti i bambini e ragazzi coinvolti nelle loro produzioni.