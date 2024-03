Nickelodeon, Allie DiMeco costretta a baciare un uomo molto più vecchio: 'O mi avrebbero licenziata'

Dopo che Drake Bell ha rivelato nella docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV di essere stato abusato sessualmente dall'ex dialogue coach di Nickelodeon Brian Peck, altri ex attori bambini, tra cui Allie DiMeco, si stanno aprendo sulle loro esperienze sul set dei loro show.

DiMeco, che ha recitato nella serie The Naked Brother's Band, ha condiviso un post su TikTok in cui racconta un episodio in cui ha rivelato di essersi sentita costretta a baciare una co-star molto più vecchia di lei, nonostante avesse detto di non volerlo fare.

La DiMeco ha dichiarato di essere rimasta "turbata" mentre guardava la docuserie con le rivelazioni di Drake Bell e di aver rivissuto il "trauma" subito durante le riprese dello show di Nickelodeon.

"C'era un episodio in cui Rosalina aveva 'tradito' Nat e baciato un ragazzo francese", ha ricordato. "Era un uomo di 30 anni. Mi dispiace, non sono riuscita a guardarlo. Mi faceva venire il mal di testa e onestamente anche un po' di stress post-traumatico".

DiMeco aveva 14 anni all'epoca

"Stavo guardando il documentario Quiet on Set e parlava di quanto fosse fondamentale creare, soprattutto quando si tratta di un cast di bambini, un ambiente in cui i bambini si sentissero a proprio agio nel dire 'No' o 'Non mi sento a mio agio con questa cosa'", ha continuato l'ex star di Nickelodeon. "E io pensavo: 'Sì, forse lo esprimono, ma è anche più importante creare un ambiente che ascolti i bambini e non li costringa a fare cose che non vogliono fare'".

La DiMeco ha raccontato di aver "detto molte volte ai [produttori] di non volerlo fare. Mia madre era molto contraria e loro mi hanno fatto sentire come se stessi per perdere il lavoro, che avrei potuto essere licenziata se non l'avessi fatto".

Drake Bell rivela gli abusi sessuali subiti a 15 anni dal suo manager e dialogue coach

La DiMeco ha specificato che aveva 14-15 anni quando la scena ha avuto luogo e che l'uomo aveva più di 30 anni. Jake Hertzog è l'attore con cui DiMeco ha girato la scena ma la sua età non è del tutto chiara. Molteplici fonti online indicano che Hertzog sarebbe nato nel 1986, il che lo renderebbe circa 21enne all'epoca in cui la scena è stata girata.