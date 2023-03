Nic Pizzolatto sta sviluppando una nuova serie western

Il 2023 si preannuncia particolarmente ricco di impegni per Nic Pizzolatto: il creatore di True Detective debutterà alla regia di un lungometraggio e sta sviluppando anche una nuova serie di genere western.

Il progetto è destinato ad Amazon e nel team dei produttori ci sarà anche Mark Johnson.

La serie non ha ancora un titolo ufficiale e ha come protagonista un ex fuorilegge che lotta per provare a fare pace con una minaccia del suo passato mentre protegge la sua nuova vita e tiene la propria famiglia distante dal crimine.

Mentre il protagonista intraprende un epico viaggio che intreccia il pericolo e il romanticismo, la serie proporrà un insieme di figure eccentriche tipiche dei western che uniranno le forze per aiutarlo nella sua missione.

Easy Waltz sarà il primo film diretto da Nic Pizzolatto, nel cast anche Al Pacino e Michelle Monaghan

Nic Pizzolatto sarà sceneggiatore e regista della serie drammatica, di cui sarà anche produttore esecutivo in collaborazione con Mark Johnson.

La serie sarà il primo progetto dopo la fine dell'accordo con Touchstone Television.

Dopo aver creato True Detective, Pizzolatto è rimasto coinvolto nella serie antologica come produttore esecutivo, anche della quarta stagione intitolata Night Country, in arrivo prossimamente su HBO e Sky, che avrà come star Kodie Foster e Kali Reis.