Easy Waltz sarà il primo film diretto da Nic Pizzolatto, nel cast anche Al Pacino e Michelle Monaghan

Nic Pizzolatto, dopo il successo di True Detective, debutterà alla regia di un film in occasione di Easy's Waltz.

Il progetto potrà contare su un cast stellare e il filmmaker ne ha firmato anche la sceneggiatura.

I protagonisti di Easy's Waltz saranno Vince Vaughn, Michelle Monaghan, Al Pacino e Simon Rex.

Al centro della trama del film di Nic Pizzolatto ci sarà un crooner, che sale sul palco anche come comico, alle prese con un periodo negativo della sua vita e della sua carriera, ritratto mentre cerca di affrontare le difficoltà esistenti a Las Vegas pur avendo una personalità vecchio stile.

Per ora non sono stati svelati i dettagli dei personaggi affidati alle star.

Sul set Vaughn e Monaghan si ritroveranno a recitare insieme dopo aver lavorato alla serie Bad Monkey, mentre Al Pacino ha concluso da poco le riprese di Knox Go Away, con la regia di Michael Keaton.

Nic Pizzolatto è famoso in tutto il mondo per aver creato la serie antologica True Detective, arrivata sugli schermi nel 2014 con protagonisti Matthew McConaughey e Woody Harrelson.