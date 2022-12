Next Goal Wins: slitta la data di uscita del nuovo film diretto da Taika Waititi

I fan di Taika Waititi dovranno attendere più del previsto prima di vedere nelle sale il film Next Goal Wins, con star Michael Fassbender.

Next Goal Wins, il nuovo film diretto da Taika Waititi, ha cambiato la sua data di uscita: il progetto arriverà infatti nelle sale americane il 22 settembre 2023.

I fan dovranno così attendere qualche mese in più rispetto a quanto previsto, considerando che la distribuzione era in precedenza fissata al 21 aprile.

Next Goal Wins porterà sul grande schermo il racconto della nazionale di calcio delle isole Samoa che, da sempre perdenti, cercano di modificare il proprio destino e provano a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014.

Nel ruolo del protagonista del nuovo lungometraggio di Taika Waititi ci sarà Michael Fassbender che sarà un allenatore dai metodi non convenzionali che riceve il compito di aiutare il team di perdenti. Nel cast anche Elisabeth Moss e l'attore emergente Kaimana che avrà il ruolo di Jaiyah Saelua, un membro della squadra e primo calciatore di genere non-binario a gareggiare durante la Coppa del Mondo di calcio maschile.