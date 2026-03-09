Chi segna vince stasera su Rai 2: la storia vera dietro il film di Taika Waititi

Stasera, lunedì 9 marzo alle 21:20, Rai 2 trasmette in prima visione la commedia Chi segna vince (Next Goal Wins). Diretto dal regista Taika Waititi il film, ispirato a una storia vera, ci porta lontano dal calcio milionario dei grandi stadi per immergerci nell'atmosfera magica e 'strampalata' delle Samoa Americane: questo è il racconto della peggiore Nazionale del mondo alla ricerca del suo riscatto.

Trama: di cosa parla il film

Thomas Rongen è un allenatore di calcio dal talento cristallino ma dal carattere impossibile. Dopo l'ennesimo scatto d'ira dovuto a problemi personali e di alcolismo, la federazione statunitense gli dà un ultimatum: o il licenziamento o il trasferimento forzato alle Samoa Americane.

Il compito? Allenare una squadra diventata tristemente famosa per aver subito la peggiore sconfitta della storia del calcio (un catastrofico 31 a 0 contro l'Australia). Rongen si ritrova davanti a un gruppo di atleti amatoriali, disorganizzati ma dotati di un'umanità travolgente. L'obiettivo minimo per le qualificazioni ai Mondiali 2014 sembra un'impresa titanica: riuscire a segnare almeno un gol.

Next Goal Wins: Michael Fassbender e Kamaina in una scena

Il Cast principale di Chi segna vince

Nei panni di Thomas Rongen, l'attore regala una performance misurata e profonda, mostrandoci la fragilità dietro la maschera del "duro". Oscar Kightley: Interpreta il carismatico (e ottimista) presidente della federazione samoana.

Interpreta il carismatico (e ottimista) presidente della federazione samoana. Kaimana: Nel ruolo di Jaiyah Saelua, personaggio chiave e prima calciatrice transgender a giocare in una qualificazione mondiale.

Nel ruolo di Jaiyah Saelua, personaggio chiave e prima calciatrice transgender a giocare in una qualificazione mondiale. Elisabeth Moss: Completa il cast di alto livello portando il suo carisma nella narrazione.

Altri Interpreti e personaggi:

David Fane : Ace

: Ace Rachel House : Ruth Taumua

: Ruth Taumua Beulah Koale : Daru Taumua

: Daru Taumua Will Arnett : Alex Magnussen

: Alex Magnussen Taika Waititi : prete delle Samoa americane

: prete delle Samoa americane Uli Latukefu : Nicky Salapu

: Nicky Salapu Chris Alosio : Jonah

: Jonah Lehi Makisi Falepapalangi : Pisa

: Pisa Semu Filipo : Rambo

: Rambo Ioane Goodhue : Smiley

: Smiley Rhys Darby : Rhys Marlin

: Rhys Marlin Angus Sampson : Angus Bendleton

: Angus Bendleton Luke Hemsworth : Keith

: Keith Kaitlyn Dever : Nicole

: Nicole Hio Pelesasa: Samson

Chi segna vince: Michael Fassbender in una scena del film

David Tu'itupou : Tall David

: Tall David Levy Tuiala : Capo Sila

: Capo Sila Frankie Adams : Frangipani

: Frangipani Loretta Ables Sayre: madre di Rambo

La storia vera che ha ispirato Chi segna vince

Il film si basa sul documentario del 2014 Next Goal Wins e si ispira liberamente alla storia vera della nazionale di calcio delle Samoa Americane. Nell'aprile del 2001 la squadra subì una clamorosa sconfitta contro l'Australia: 31-0 in una partita di qualificazione oceanica ai Mondiali di calcio del 2002, un risultato che ancora oggi rappresenta la vittoria più larga nella storia del calcio internazionale.

Quella disfatta fu dovuta anche a una situazione eccezionale: 19 dei 20 giocatori della rosa furono dichiarati ineleggibili dalla FIFA per problemi legati ai passaporti. Solo il portiere ventenne Nicky Salapu risultò regolarmente tesserato. La squadra fu così costretta a schierare diversi ragazzi della formazione giovanile, per lo più adolescenti, trasferiti in Australia all'ultimo momento per disputare la partita. Dopo quella pesantissima sconfitta, la nazionale venne etichettata dai media come la peggiore squadra di calcio del mondo.

Chi segna vince: Taika Waititi, Michael Fassbender e Kaimana sul set

Anni dopo arrivò l'allenatore Thomas Rongen, trasferitosi negli Stati Uniti nel 1979 per giocare nei Los Angeles Aztecs. Dopo il fallimento della nazionale Under 20 degli Stati Uniti ai Mondiali del 2011, gli fu affidata una missione insolita: allenare proprio la nazionale delle Samoa Americane. La sfida era quasi impossibile, perché Rongen aveva solo tre settimane per preparare la squadra alle qualificazioni per i Mondiali del 2014.

Alla fine la nazionale non riuscì a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014. Nonostante una storica vittoria contro Tonga e un pareggio per 1-1 contro le Isole Cook, la sconfitta per 1-0 contro Samoa impedì alla squadra di proseguire il cammino nelle qualificazioni.