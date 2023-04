Next Goal Wins: Michael Fassbender è un allenatore in difficoltà nel trailer del film di Taika Waititi

Next Goal Wins è il nuovo film diretto da Taika Waititi, in arrivo il 17 novembre sugli schermi americani, e il trailer mostra Michael Fassbender nel ruolo di un allenatore di calcio che si ritrova alle prese con un'impresa possibile.

Nel video si vede il protagonista mentre viene licenziato e decide di accettare un incarico nelle Isole Samoa, dove si ritrova alle prese con una squadra davvero improbabile che mette alla prova la sua pazienza e il suo talento.

Un film tratto da una storia vera

Il film Next Goal Wins si ispira a una storia vera ed è stato scritto da Iain Morris e Taika Waititi, coinvolto come regista e produttore.

Al centro della trama c'è il coach Thomas Ronger, interpretato da Michael Fassbender, che cerca di trasformare la nazionale delle Samoa in una squadra vincente. Sullo schermo si assiste agli eventi successivi alla terrificante sconfitta subita dalla squadra per 31 a 0 nel 2001.

Il cast

Nel cast ci sono anche Elisabeth Moss, Will Arnett che ha sostituito Armie Hammer, Uli Latukefu, Rhys Darby, Oscar Kightley, David Fane, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Rachel House, Angus Sampson, Frankie Adams, Beulah Koale, Sisa Grey, Russell Satele, Karim Benz, e Chris Aloso. Kaimana avrà inoltre il ruolo di Jaiyah Saelua, il primo giocatore di genere non binario ad aver partecipato alle partite di qualificazione per la Coppa del Mondo della FIFA in una squadra maschile.