New York Film Critics Circle 2019: The Irishman, Lupita Nyong’o e Antonio Banderas tra i premiati

Anche il New York Film Critics Circle (NYFCC) ha emesso il suo verdetto premiando The Irishman come miglior film dell'anno, il premio per il miglior attore e attrice va ad Antonio Banderas per Dolor Y Gloria e a Lupita Nyong'o per l'horror Noi.

I premi del NYFCC sono sì anticipazione degli Oscar, ma spesso fanno scelte non convenzionali. Quest'anno il premio per la miglior regia è stato assegnato i fratelli Safdie per Uncut Gems, mentre Quentin Tarantino firma la miglior sceneggiatura dell'anno con il suo C'era una volta a... Hollywood.

Di seguito tutti i riconoscimenti: