New Mutants: svelata la strana data d'uscita dell'horror X-Men!

A quanto pare il destino di New Mutants è sempre più enigmatico, visto che l'ennesimo cambio di data d'uscita sta facendo preoccupare tutti i fan. La Walt Disney sta per comprare la 20th Century Fox e il 2019 potrebbe essere l'ultimo anno dell'era dei film X-Men come li abbiamo conosciuti finora. Mentre X-Men: Dark Phoenix uscirà quest'estate, molti dubbi aleggiano intorno all'horror di Josh Boone.

Dopo moltissimi cambi di data, reshoots e polemiche, dall'America arrivano le voci di un nuovo sviluppo che potrebbe cambiare definitivamente lo scenario. Secondo Bleeding Cool, la Hasbro ha presentato New Mutants durante la New York Toy Fair, comunicando la data d'uscita ufficiale: il 2 settembre 2019.

La cosa che ha fatto preoccupare i fan di tutto il mondo è che il 2 settembre è un lunedì. Il lunedì non escono film nelle sale cinematografiche solitamente, ma è il giorno in cui i network streaming come Netflix e Amazon Prime Video caricano nuovo materiale importante. In questo caso probabilmente New Mutants arriverebbe direttamente su Hulu in streaming senza passare per i cinema.

La produttrice storica degli X-Men, Lauren Shuler Donner, aveva parlato alla Television Critics Association la scorsa settimana augurandosi un arrivo nelle sale:

"Hanno lavorato davvero tanto sul film, voglio che venga rilasciato nei cinema, sarebbe terribile se venisse lanciato su Hulu."

Josh Boone ha consegnato il film finito oltre un anno fa, ma da quel momento è iniziato il panico in casa Fox, con riscritture della sceneggiatura, reshoots significativi e quant'altro. La protagonista Anya Taylor-Joy aveva buttato acqua sul fuoco, affermando che tutte le aggiunte stavano rendendo il film un prodotto migliore:

"Penso che stiamo finalmente girando il film che avevamo in mente sin dall'inizio. Ed è quello che faremo vedere alla gente alla fine, sembra che stia uscendo fuori ciò che pensavamo tutti quanti, quindi è un ottimo lavoro."