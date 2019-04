New Mutants: la data di uscita è stata nuovamente posticipata!

L'arrivo nelle sale di New Mutants, il film ambientato nel mondo degli X-Men, è slittato ancora e non è stata comunicata la nuova data prevista.

New Mutants, il nuovo film dedicato agli X-Men, sembra destinato ad arrivare ancora più tardi nelle sale: la distribuzione è stata nuovamente posticipata.

Il film, inizialmente programmato per il mese di aprile 2018 era poi stato spostato ad agosto 2019, mese in cui non appare però più all'interno del listino di Fox che riporta la programmazione nei cinema statunitensi.

Il regista Josh Boone si era occupato di New Mutants e le prime notizie riguardanti i ritardi riportavano come causa del cambiamento nella distribuzione la decisione di effettuare delle riprese aggiuntive necessarie a inserire un nuovo personaggio nella trama. Come hanno confermato i membri del cast, tra cui Maisie Williams, il ritorno sul set non è ancora avvenuto, situazione che ha reso il destino del cinecomic a sfumature horror piuttosto incerto. Il filmmaker ha inoltre iniziato il lavoro previsto per l'adattamento del romanzo L'ombra dello scorpione, scritto da Stephen King, per il piccolo schermo.

Alcuni fan stanno quindi ipotizzando che lo spinoff dedicato ai giovani X-Men, dopo la fusione avvenuta tra Fox e Disney, possa essere distribuito sulle piattaforme di streaming Hulu o Disney+, evitando quindi la tradizionale distribuzione nelle sale.

La produttrice Lauren Shuler Donner, che si è occupata negli ultimi anni del franchise tratto dai fumetti, aveva però sottolineato che avrebbe preferito una distribuzione tradizionale, considerando il duro lavoro compiuto dal cast e dalla troupe: "Voglio vederlo uscire nei cinema, odierei assistere al suo spostamento su Hulu".

Avengers e X-Men: Quale futuro attende i prossimi cinecomics Marvel e Fox?

New Mutants viene descritto come una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri.