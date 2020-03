New Mutants: una coppia apertamente gay tra i protagonisti

New Mutants avrà tra i suoi protagonisti una coppia gay, come confermato dal regista Josh Boone durante una recente intervista rilasciata per promuovere il travagliato progetto tratto dai fumetti, passato da Fox a Disney dopo la fusione tra i due colossi dell'intrattenimento.

Il magazine Entertainment Weekly ha ora svelato che la storia d'amore proposta sul grande schermo sarà quella tra Rahne Sinclair/Wolfsbane, interpretata da Maisie Williams, e Danielle Moonstar, ruolo affidato a Blu Hunt . Il regista di New Mutants, Josh Boone, ha dichiarato che la relazione tra le due giovani sarà molto importante per la narrazione e "meravigliosa".

Maisie ha poi sottolineato che la storia tra Moonstar e Rahne non è stata inventata dagli sceneggiatori, ma è "un'estensione reale di quello che si propone tra le pagine dei fumetti. Rahne e Dani hanno una connessione telepatica e quindi volevamo semplicemente estendere quell'elemento nel film e inserirlo nella realtà. Se possono realmente capirsi a vicenda da quel punto di vista, allora probabilmente si finirebbe per innamorarsi della persona con cui ha un legame". I personaggi, inoltre, sono molto rilevanti a livello sociale: Rahne è cresciuta in un ambiente molto cattolico che l'ha portata a subire abusi non appena si pensasse fosse una peccatrice, mentre Dani ha vissuto tra i nativi americani e deve inoltre fare i conti con delle visioni demoniache. Questi legami culturali rendono piuttosto complicato vivere apertamente la propria relazione ed essere al tempo stesso omosessuali e mutanti.

New Mutants è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.