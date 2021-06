New Amsterdam 3 da stasera su Canale 5: il medical drama riparte dalla pandemia

Stasera su Canale 5, alle 21:20, prende il via New Amsterdam 3, la nuova stagione del medical drama che si ritroverà in piena emergenza sanitaria.

Stasera su Canale 5 alle 21:20 arriva New Amsterdam 3, la nuova stagione del medical drama con protagonisti il dottor Max Goodwin (interpretato da Ryan Eggold), il Bellevue Hospital di New York e l'emergenza sanitaria.

Le anticipazioni della stagione 3

L'ultimo episodio della seconda stagione di New Amsterdam, intitolato Pandemic, non era mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, ma aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere. La storia riprende, quindi, a un anno dall'esplosione della pandemia. A New York, Max Goodwin e la sua squadra tentano di restare fedeli all'ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max (Ryan Eggold) non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace.

New Amsterdam 3: Ryan Eggold in una immagine della serie

La stagione 3 del medical drama (qui la nostra recensione di New Amsterdam 3) è composta da 14 episodi (meno rispetto alle stagioni precedenti) che andranno in onda, per la prima volta in Italia in chiaro, per le prossime 4 settimane su Canale 5.

Oggi, martedì 1° giugno 2021, saranno trasmesse le prime 3 puntate. Le storie di New Amsterdam - ispirate a vicende reali - sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall'ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.