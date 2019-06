Nevermind: il trailer del pazzo film di Eros Puglielli

Ecco il trailer di Nevermind, il nuovo film di Eros Puglielli con Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio e Alberto Molinari, distribuito da Minerva Pictures, che sarà dal 1° agosto nei cinema.

Eros Puglielli torna al cinema per raccontare attraverso alcune storie la sua personale visione della condizione umana. Nevermind segue infatti le vite di cinque persone stravolte da situazioni sconvolgenti e paradossali: un avvocato con un'abitudine 'molto' particolare; una babysitter alle prese con un nuovo inquietante lavoro; un vecchio amico d'infanzia dal torbido presente; un cuoco con un'ossessione che non gli dà tregua e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi. Situazioni folli e ai confini della realtà, raccontate nei cinque episodi del film, collegati tra loro attraverso personaggi in comune, con una sorta di passaggio di testimone, mediante il quale un personaggio secondario di un episodio diventa protagonista di quello successivo.

Negli episodi le persone sono costrette a subire situazioni ed eventi estremamente singolari e paradossali, difficili da decodificare. Per quanto i fatti narrati possano sembrare a prima vista estremi, in qualche modo lo spettatore li troverà familiari e catartici perché in realtà esplorano i lati oscuri, scomodi e inconfessabili che si annidano nel nostro quotidiano.

Una commedia 'psichedelica', come l'ha definita il regista, in cui la risata si alterna alla tensione. Una comicità scomoda e corrosiva, quasi sempre politicamente scorretta che rende ogni episodio di Nevermind un piccolo irriverente cult!

Una produzione Déjà Vu Production e Minerva Pictures e Monkey King Pictures. Nevermind sarà nei cinema a partire dal 1 agosto.