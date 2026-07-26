Neuromancer, la serie cyberpunk "impossibile" tratta dal romanzo di William Gibson si mostra al Comic-Con

Dopo anni di tentativi falliti e un romanzo considerato per decenni "impossibile da adattare", Neuromancer è finalmente pronto a debuttare sul piccolo schermo. Durante il San Diego Comic-Con 2026, Apple TV+ ha mostrato il primo teaser ufficiale della serie e ne ha annunciato la data di uscita: il debutto è fissato per il 22 gennaio 2027.

Il primo trailer mostra Case in fuga

L'adattamento porta sullo schermo uno dei libri più influenti della fantascienza moderna, scritto da William Gibson nel 1984 e considerato l'opera che ha definito il genere cyberpunk. Il teaser è interamente costruito attorno a Case, interpretato da Callum Turner, che si presenta come il miglior hacker della sua generazione.

Attraverso un'interfaccia neurale collegata direttamente alla nuca, il protagonista è in grado di connettersi alla rete e sottrarre dati sensibili. Le sue capacità, però, lo trasformano rapidamente in un bersaglio.

Il filmato di Neuromancer rilasciato al San Diego Comic-Con 2026 alterna inseguimenti, sparatorie, città illuminate da insegne al neon e tecnologie futuristiche, offrendo un primo assaggio dell'estetica cupa e decadente che ha reso celebre l'opera originale.

Pubblicato nel 1984, Neuromancer racconta la storia di Case, un hacker ormai caduto in disgrazia che riceve un'ultima possibilità quando viene reclutato per un colpo destinato a cambiare il destino del cyberspazio. Il romanzo è considerato una pietra miliare della fantascienza e ha influenzato opere come Matrix, Ghost in the Shell, Cyberpunk 2077 e gran parte dell'immaginario cyberpunk moderno. Il libro diede inoltre origine alla cosiddetta Trilogia dello Sprawl, proseguita con Count Zero (1986) e Mona Lisa Overdrive (1988), lasciando aperta la possibilità che Apple possa espandere il progetto per diverse stagioni qualora la serie ottenesse il successo sperato.

Un team creativo specializzato nella fantascienza

Accanto a Callum Turner troviamo Briana Middleton nel ruolo di Molly, mercenaria potenziata e compagna di missione del protagonista, mentre Mark Strong interpreta Armitage, l'uomo che recluta il gruppo per il misterioso colpo al centro della vicenda.

Il cast comprende inoltre Clémence Poésy nei panni di Marie-France Tessier, Peter Sarsgaard come John Ashpool, Dane DeHaan nel ruolo di Peter Riviera ed Emma Laird come Linda Lee.

La serie è stata creata da Graham Roland e J.D. Dillard, due autori già esperti del genere. Roland ha lavorato come sceneggiatore e produttore in serie come Fringe, Almost Human e Tom Clancy's Jack Ryan, mentre Dillard ha diretto episodi di The Twilight Zone e Utopia, contribuendo a costruire un team creativo fortemente orientato alla fantascienza.

Con il primo trailer, Apple TV+ sembra voler dimostrare di avere tra le mani una delle produzioni più ambiziose della propria offerta originale. Dopo il successo di titoli come Severance, Silo e Dark Matter, Neuromancer punta ora a raccogliere l'eredità del romanzo che ha definito il cyberpunk e a trasformarlo in uno dei grandi eventi televisivi del 2027.