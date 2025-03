Neuromancer: un celebre attore Marvel si è unito al cast della serie fantascientifica

Dane DeHaan, celebre per aver interpretato Harry Osborne in The Amazing Spider-Man 2, ha ottenuto un importante ruolo ricorrente accanto ai protagonisti Callum Turner e Briana Middleton in Neuromancer, la serie drammatica in 10 episodi di Apple TV+ basata sull'omonimo romanzo pluripremiato di William Gibson.

Creata per la televisione da Graham Roland e JD Dillard, Neuromancer segue le vicende di un super-hacker di alto livello di nome Case (Turner), che viene coinvolto in una rete di spionaggio digitale e di crimini ad alto rischio insieme alla sua compagna Molly (Middleton), un'assassina con occhi a specchio, con l'obiettivo di mettere a segno un colpo ai danni di una dinastia aziendale con segreti indicibili.

Oltre a Turner e Middleton, DeHaan va così ad aggiungersi ai già annunciati Joseph Lee, Mark Strong, Cleménce Poésy e Peter Sarsgaard, in quella che si preannuncia una serie di grande importanza per Apple TV+.

The Amazing Spider-Man 2: la prima immagine di Dane DeHaan nei panni di Harry Osborn

Coproduzione tra Skydance Television, Anonymous Content e Apple Studios, Neuromancer è prodotta anche dalla DreamCrew Entertainment di Drake. Roland sarà lo showrunner e Dillard dirigerà l'episodio pilota.

Masters of the Air: un momento della serie

Neuromancer è prodotto esecutivamente da Roland e Dillard insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell per Skydance Television; Anonymous Content; Drake, Adel 'Future' Nur e Jason Shrier per DreamCrew; Zack Hayden e Gibson.

DeHaan è apparso recentemente nella serie limitata Netflix American Primeval di Peter Berg, in Oppenheimer di Christopher Nolan e in Dumb Money di Craig Gillespie, oltre che in The Staircase di Max con Colin Firth e Toni Collette. Da poco ha terminato le riprese del thriller poliziesco indie Wardriver, al fianco di Sasha Calle.