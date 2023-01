American Primeval: Betty Gilpin, Dane DeHaan e Shea Whigham nel cast della serie western di Netflix

American Primeval, la nuova serie tv western/storica di Pete Berg, Eric Newman e Mark L. Smith, targata Netflix, ha confermato nuovi attori nel suo cast. In base a quanto riportato da Deadline Betty Gilpin, Dane DeHaan e Shea Whigham si uniscono a Taylor Kitsch, Joe Tippett, Jai Courtney, Kyle Bradley Davis, Nick Hargrove, Derek Hinkey, Saura Lightfoot Leon, Preston Mota e Shawnee Pourier.

Per adesso sappiamo solamente che al centro di American Primeval troveremo le origini stesse del West Americano. Nei 6 episodi di cui è composta, questa serie tv racconterà le lotte giornaliere e violente che i conquistatori affrontano con i locali e fra loro, per mettere le mani su un territorio inesplorato.

Betty Gilpin indosserà i panni di Sara Rowell, una donna estremamente capace che cerca una guida attraverso la frontiera per lei e suo figlio Devin. Dane DeHaan sarà Jacob Pratt, un mormone che guida la famiglia attraverso la frontiera per unirsi ad altri coloni nello Utah e Whigham interpreterà Jim Bridger, un realista brizzolato e rispettabile.

Gli 80 migliori film da vedere su Netflix - Lista aggiornata a Gennaio 2023

Peter Berg dirigerà tutti gli episodi di American Primeval, lavorando anche come produttore esecutivo per Film 44 insieme a Newman per Grand Electric.