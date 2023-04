Netflix: i più attesi titoli di animazione in uscita nel 2023 e 2024

Diamo un primo sguardo a ciò che il 2023 e il 2024 hanno in serbo per gli amanti del mondo dell'animazione: ecco tutti i titoli in arrivo su Netflix.

Dopo la vittoria agli Oscar con Pinocchio di Guillermo del Toro e l'acquisizione dello studio di animazione Animal Logic, Netflix rivela i dettagli di nove film d'animazione da non perdere in uscita nei prossimi 18 mesi. In particolare evidenza due nuovi lungometraggi in arrivo nel 2023/2024: Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie e In your dreams, oltre all'annuncio del cast di doppiatori per Nimona, in uscita nell'estate 2023.

Se tutta la famiglia vuole ridere con i suoi personaggi preferiti o è pronta a intraprendere un'avventura fantasy in un nuovo mondo epico, Netflix ha un film d'animazione per tutti i gusti. Tutti i nuovi titoli vanno ad unirsi al crescente elenco di film d'animazione di Netflix, che ha ottenuto sette volte la nomination agli Oscar per il miglior film d'animazione, di più di qualsiasi singolo studio di animazione sin dalla sua creazione nel 2018.

NIMONA

Quest'estate sarà disponibile su Netflix il tanto atteso Nimona, tratto dalla popolare graphic novel di ND Stevenson. Nimona segue Ballister Cuoreardito, un cavaliere incolpato di un crimine che non ha commesso e la mutaforma che dà il nome al film, determinata ad aiutarlo a dimostrare la sua innocenza.

Oggi Netflix ha confermato che Frances Conroy, Lorraine Toussaint, Beck Bennett, RuPaul Charles, Indya Moore, Julio Torres e Sarah Sherman si aggiungono al cast già annunciato, che include Chloë Grace Moretz (Nimona), Riz Ahmed (Ballister Cuoreardito) e Eugene Lee Yang (Ambrosius Lombidoro).

Sinossi: Quando il cavaliere di un futuristico mondo medievale è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l'unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona, adolescente dispettosa e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero ha giurato di distruggere.

THE MONKEY KING

Sinossi: The Monkey King è una commedia per famiglie carica d'azione che segue una scimmia e il suo magico bastone da combattimento in un'epica missione per sconfiggere oltre cento demoni, un eccentrico re dragone e il nemico più grande di tutti: l'ego del protagonista! Durante questa missione una ragazzina di un villaggio sfida il suo atteggiamento narcisistico e gli mostra che anche gli atti più insignificanti possono avere grandi conseguenze nel mondo.

LEO

Sinossi: Con il suo inconfondibile stile, l'attore e comico Adam Sandler (Hotel Transylvania, Prima o poi me lo sposo) assicura grandi risate in questa commedia musicale animata di formazione sull'ultimo anno di una scuola elementare visto attraverso gli occhi di un animaletto domestico. Ormai da decenni la stanca lucertola settantaquattrenne Leo (Sandler) è intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante...

GALLINE IN FUGA: L'ALBA DEI NUGGET

Sinossi: La società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Interviste mai viste, Wallace e Gromit e Shaun, vita da pecora), in collaborazione con il regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo) presentano Galline in fuga: L'alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con i maggiori incassi di sempre, Galline in fuga. Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un'isola per l'intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall'uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

IN YOUR DREAMS

Sinossi: Una famiglia perfetta? Figli che vanno d'accordo? Sembra un sogno. In questa divertente avventura Stevie e il fratello Elliot intraprendono un viaggio magico nel mondo dei sogni per trovare "The Sandman", che esaudirà il loro desiderio di salvare il matrimonio dei genitori. I due figli sono diametralmente opposti e ciò li rende un duo improbabile per l'esplorazione delle assurdità del loro stesso subconscio. Durante il viaggio scoprono che finché resteranno uniti potranno affrontare qualsiasi situazione, persino l'incubo più terrificante.

SAVING BIKINI BOTTOM

Sinossi: Quando Bikini Bottom e tutti i suoi residenti scompaiono improvvisamente dall'oceano, Sandy Cheeks e SpongeBob SquarePants si recano in Texas per salvare la città da un piano malvagio.

THAT CHRISTMAS

Logline: Tratto dalla popolare serie di libri per bambini dell'autore premiato ai BAFTA e candidato agli Oscar Richard Curtis (Quattro matrimoni e un funerale, Love Actually - L'amore davvero, Yesterday), il rincuorante film di Locksmith Animation segna il debutto alla regia cinematografica di Simon Otto (Love, Death & Robots, trilogia di Dragon Trainer), noto artista dell'animazione di personaggi e ideatore di storie. That Christmas segue una serie di storie correlate su amore e solitudine, famiglia e amici, su un grande errore commesso da Babbo Natale e parla addirittura di un'enorme quantità di tacchini! Nicole P. Hearon (Oceania, Frozen - Il regno di ghiaccio) e Adam Tandy (The Thick of It, Detectorists) si occupano della produzione.

THELMA THE UNICORN

Sinossi: Thelma è una cavallina dilettante che sogna di diventare una famosa star della musica. In un fatidico momento tinto di rosa e pieno di glitter, Thelma è trasformata in un unicorno e ottiene immediatamente la fama mondiale. Ma questa nuova vita ha un prezzo. Thelma the Unicorn è un'avventura esilarante, bizzarra e commovente dai registi Lynn Wang (Unikitty!) e Jared Hess (Napoleon Dynamite).

ULTRAMAN

Sinossi: Ispirata all'amato personaggio giapponese, la serie Ultraman di Netflix segue la stella giapponese del baseball Ken Sato di ritorno in patria per indossare il mantello di Ultraman, il supereroe che protegge la Terra. Ken resta presto coinvolto in una situazione inattesa quando è costretto a crescere un discendente del suo peggior nemico. L'eroe dovrà intraprendere un percorso epico, giostrandosi tra il ruolo di genitore, il padre assente e l'implacabile Kaiju Defense Force per superare il proprio ego e scoprire cosa significhi veramente essere Ultraman.