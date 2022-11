Netflix ordina The Watcher 2 e trasforma Mostro in una serie antologica

Netflix ha annunciato di aver rinnovato The Watcher per la stagione 2 e di aver trasformato Mostro, dopo il successo della serie su Jeffrey Dahmer, in un progetto antologico.

Netflix ha annunciato di aver ordinato la produzione di The Watcher 2, la seconda stagione della serie ispirata a fatti realmente accaduti, e di aver trasformato Mostro in una serie antologica di cui ha richiesto la realizzazione di due ulteriori capitoli.

Il successo della miniserie sul serial killer Jeffrey Dahmer è stato infatti così convincente da spingere i responsabili della piattaforma di streaming ad ampliare il progetto.

Le puntate che hanno raccontato i terribili crimini compiuti da Jeffrey Dahmer hanno avuto degli ottimi dati riguardanti le visualizzazioni su Netflix e si è quindi deciso di ordinare la realizzazione di due ulteriori stagioni. Per ora, tuttavia, Ryan Murphy e il suo team non hanno svelato chi sarà al centro della trama. La piattaforma di streaming ha solo anticipato che si porteranno sugli schermi delle "figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società".

Attualmente, inoltre, non è stato rivelato se la seconda stagione di The Watcher proseguirà il racconto da dove si era interrotto, facendo quindi tornare sul set Naomi Watts e Bobby Cannavale, o se proporrà una storia totalmente nuova.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la recensione: essere Jeffrey Dahmer, essere Evan Peters

Bela Bajaria, responsabile di Netflix, ha dichiarato: "Gli spettatori non riescono a smettere di guardare Mostro e The Watcher. Il team creativo di Ryan Murphy e Ian Brennan che ha lavorato a Mostro, insieme a Eric Newman per The Watcher, sono degli esperti narratori che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. La forza di queste due serie è legata alla voce originale di Ryan, in grado di distinguersi, che ha creato dei successi culturali e siamo elettrizzati nel continuare a raccontare storie ambientate negli universi di Mostro e Watcher".