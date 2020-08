Netflix: al via i test della funzione "Shuffle Play", la riproduzione casuale di contenuti

Alcuni utenti di Netflix possono partecipare, in queste settimane, ai test relativi alla nuova funzione Shuffle Play che permette la visione di contenuti in modo casuale.

Netflix ha lanciato un nuovo test, a livello mondiale, che propone l'opzione Shuffle Play: la visione di un titolo scelto in modo casuale dal catalogo del servizio.

Il contenuto viene stabilito in base alla cronologia e alle eventuali playlist dell'utente, potendo quindi delineare le potenziali preferenze dello spettatore e si rivolge a chi non sa decidersi su come trascorrere le ore trascorse davanti allo schermo.

La possibilità di vedere una serie o un film senza scegliere personalmente il contenuto è per ora selezionabile solo ai device connessi alle televisioni di ultima generazione.

Un portavoce di Netflix ha dichiarato: "Lo scopo del test è rendere più semplice per i membri trovare qualcosa da vedere". In base ai risultati ottenuti dai test la società potrebbe decidere di mantenere l'opzione shuffle in modo permanente.

I titoli che verranno proposti sugli schermi dopo aver cliccato Shuffle Play saranno simili a quelli visti in precedenza e ai contenuti salvati nella sezione My List.

Il bottone per usare la nuova funzionalità sarà posizionato nella schermata originale nella fila sotto il profilo, nell'area "billboard" dell'home page del profilo utente e nel menu laterale della televisione.