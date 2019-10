Netflix: gli utenti possono scegliere la velocità di riproduzione dei contenuti, ma per ora è solo un test

Netflix sta sperimentando la visione dei contenuti a diverse velocità grazie a una nuova opzione presente nell'app realizzata per Android.

Da qualche settimana, secondo quanto dichiara Android Police, nel menu della versione mobile di Netflix, accanto alle opzioni dedicate all'audio e ai sottotitoli, gli utenti possono rallentare la riproduzione dei contenuti a una velocità di 0.5x e 0.75x, o aumentarla fino a 1.25x e 1.5x.

Per ora questa opportunità è presente solo per chi ha dei dispositivi Android e sembra essere in una fase di test, non essendoci alcuna comunicazione ufficiale per quanto riguarda una sua introduzione definitiva sulla piattaforma di streaming.

Netflix starebbe quindi valutando il modo in cui gli utenti utilizzano la nuova funzionalità o l'accoglienza ricevuta online, prima di prendere una decisione definitiva.

Bisognerà a questo punto attendere per scoprire se c'è interesse per la possibilità di decidere la velocità di riproduzione preferita nel momento in cui ci si dedica al binge-watching in streaming. Sarà inoltre interessante scoprire le potenziali reazioni dei creatori dei film e delle serie tv considerando che l'opzione modificherebbe in modo significativo l'esperienza della visione rispetto a quella ideata dagli autori.