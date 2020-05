Netflix a Roma, la sede prestigiosa a pochi passi da Via Veneto

Netflix avrà una sede in Italia, a Roma, e gli uffici sembra saranno situati in una sede prestigiosa vicino a Via Veneto.

Netflix avrà una sede a Roma e, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, gli uffici saranno situato nell'affascinante cornice del Villino Rattazzi, a pochi passi dalla prestigiosa Via Veneto. L'annuncio dell'arrivo della società nella capitale era stato annunciato a gennaio con un comunicato in cui si ribadiva l'importanza di avere un punto di riferimento in Italia, considerando l'aumento delle produzioni internazionali e delle partnership.

I dipendenti di Netflix sembra potranno quindi lavorare negli spazi presi in affitto in via Boncompagni. Il Villino Rattazzi è stato costruito intorno al 1900 seguendo un progetto dell'architetto Giulio Podesti, al lavoro su richiesta della famiglia Rattazzi, che ha compreso anche il terzo presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, Urbano Rattazzi.

Kelly Luegenbiehl, vicepresidente delle serie originali Netflix per l'Europa, Medio Oriente ed Africa aveva dichiarato parlando dell'arrivo in Italia: "Sin dall'avvio del servizio in Italia nel 2015, siamo stati accolti con entusiasmo dai nostri tanti abbonati italiani e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una varietà di creatori, dai più conosciuti alle voci emergenti. Aprire un ufficio a Roma è il logico passo successivo nel nostro impegno a lungo termine in Italia, e ci permetterà di rafforzare le nostre molteplici partnership creative e di lavorare su una crescente offerta di film e serie Made in Italy e che potranno essere apprezzati dal pubblico in tutto il mondo".

Sulla scelta della capitale, la vicepresidente di Netflix aveva aggiunto: "Roma vanta una radicata comunità creativa, professionale e produttiva legata all'industria dell'audiovisivo. Dunque rappresenta la città ideale per il nostro ufficio".