Netflix annuncia la condivisione della password a pagamento

Netflix ha informato i propri utenti che sta iniziando a porre fine alla condivisione delle password. Per farlo è stato introdotto l'obbligo di pagare ulteriori 7,99 $, cifra che in Italia sarà di 4,99 €, nel caso in cui si volesse permettere l'accesso al proprio account a qualcuno che non fa parte del nucleo familiare.

In un'e-mail è stato comunicato: "Il tuo account Netflix è per te e per le persone con cui vivi, per la tua famiglia".

La piattaforma ha però confermato che gli utenti potranno continuare a utilizzare il proprio account mentre sono in viaggio, usando i device personali o accedendo dalle tv degli hotel o delle case presi in affitto.

Nella missiva si spiega come si possono controllare gli accessi e come trasferire i dati per la persona aggiuntiva per cui si pagherà 7,99$ oltre al costo dell'abbonamento mensile.

Il comunicato sottolinea: "Riconosciamo che i nostri membri hanno molte scelte per l'intrattenimento. Ed è per questo che continuiamo a investire molto in un'ampia varietà di nuovi film e show televisivi. A prescindere dai vostri gusti, dal vostro umore, dal linguaggio o da con chi state guardando, c'è sempre qualcosa di soddisfacente da vedere su Netflix".

L'e-mail sembra sia stata inviata anche agli utenti di Norvegia, Singapore, Australia, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Filippine, Belgio, Tailandia, Taiwan, Argentina, Messico, Israele, Irlanda, Paesi Bassi, Malesia, Hong Kong, Colombia e Brasile.

Il testo dell'e-mail che verrà inviata agli utenti italiani, come riporta Repubblica.it, è la seguente:

il tuo account Netflix è riservato a te e a chi vive con te, ovvero al tuo nucleo domestico;

puoi guardare Netflix con facilità quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla tv di un hotel o una casa vacanza;

Per controllare come viene utilizzato il tuo account Netflix:

verifica quali dispositivi hanno accesso al tuo account. Esci dall'account sui dispositivi che non dovrebbero avere accesso e valuta se modificare la password;

se vuoi condividere Netflix con chi non fa parte del tuo nucleo domestico, puoi utilizzare la funzionalità Trasferisci un profilo. Chiunque utilizzi il tuo account può trasferire il proprio profilo su un nuovo abbonamento a pagamento.

puoi condividere il tuo account Netflix con chi non vive con te al costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Se hai domande, puoi trovare informazioni dettagliate nel Centro assistenza.

Questa opzione di condivisione dell'abbonamento - a 4,99 euro al mese - non può essere attivata se paghiamo attraverso un partner di Netflix, e non direttamente alla pay-tv